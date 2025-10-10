Sicurezza alla fermata del bus accompagnati dall’app Viola
Un’app per sentirsi più sicuri durante gli spostamenti. Attraverso una partnership con l’omonima start up che l’ha ideata, la compagnia di trasporti Autoguidovie promuove tra i propri viaggiatori l’uso di “Viola”, applicazione gratuita che dà la possibilità, a chi deve spostarsi, di tenersi in contatto, tramite videochiamata, con alcuni volontari, per avere compagnia e assistenza durante il tragitto. Un servizio di video-accompagnamento pensato per prevenire le situazioni a rischio negli spostamenti verso casa, l’ufficio, l’università, o al rientro da una serata con gli amici. Chi ne usufruisce può dialogare con persone fidate che, in caso di necessità, attiveranno i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Fermata nave di 5mila tonnellate: gravi carenze in materia di sicurezza e inquinamento
Equipaggio e nave non superano l'esame sulla sicurezza, la "Athos" fermata al porto di Termini
AAA FERMATA SCUOLABUS IN SICUREZZA CERCASI A PONTE GALERIA SULLA VIA PORTUENSE. SCUOLA FRATELLI CERVI @leggoit #valentinaconti @ilmessaggeroit @LCiocchetti #sicurezza #trasportoscolastico #pontegaleria #stradescolastiche @ - X Vai su X
"Vai col Bus - Insieme in Sicurezza" Sabato 27 settembre 2025, Bus navetta gratuito per la discoteca Koala Maxi. Date e orari del servizio: Partenza ore 22:00 fermata AST di Viale Europa Arrivo: piazzale Koala Maxi Ritorno: partenza ore 03:00 piazzale Koala - facebook.com Vai su Facebook
