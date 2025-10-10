Sicurezza alla fermata del bus accompagnati dall’app Viola

Un’app per sentirsi più sicuri durante gli spostamenti. Attraverso una partnership con l’omonima start up che l’ha ideata, la compagnia di trasporti Autoguidovie promuove tra i propri viaggiatori l’uso di “Viola”, applicazione gratuita che dà la possibilità, a chi deve spostarsi, di tenersi in contatto, tramite videochiamata, con alcuni volontari, per avere compagnia e assistenza durante il tragitto. Un servizio di video-accompagnamento pensato per prevenire le situazioni a rischio negli spostamenti verso casa, l’ufficio, l’università, o al rientro da una serata con gli amici. Chi ne usufruisce può dialogare con persone fidate che, in caso di necessità, attiveranno i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

