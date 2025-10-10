Sicilia politiche sociali | 5 milioni di euro per l’accoglienza dei più fragili

Un impegno concreto per contrastare povertà ed esclusione sociale. La Regione Siciliana ha stanziato 5 milioni di euro per sostenere interventi destinati a persone e famiglie in gravi condizioni di disagio socio-economico, marginalità o esclusione sociale. L'iniziativa, promossa dall' Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, prevede un avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo settore per la realizzazione di strutture di accoglienza temporanea, sia residenziali che semi-residenziali, dedicate a indigenti e soggetti in situazioni di vulnerabilità estrema.

