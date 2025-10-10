Sicilia | Calenda ' dopo caso Mazara del Vallo ci metterei prefetto Mori'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Oggi a Mazara del Vallo è morta una signora, era una professoressa, che ha dovuto attendere un esame istologico per 8 mesi perchè in Sicilia se ne sono persi 3.000 di esami istologici. Nel frattempo in Sicilia, all'Ars dove si vota ancora con il voto segreto perchè ci sono i franchi tiratori, la maggioranza di governo si è impallinata due volte perchè due nomine della Sanità non erano state spartite secondo il modello in cui dovevano essere spartite". Così Carlo Calenda, leader di Azione. "Proporrò al Governo un decreto legge per commissariare in Sicilia la sanità, l'acqua e i rifiuti perchè nel regionalismo italiano, come dicevano i liberali, e pure i missini, che però se lo sono dimenticato due minuti dopo aver avuto a disposizione un piatto, avremmo avuto sprechi, burocrazia, difficoltà di fare impresa e pluralità di società pubbliche partecipate. 🔗 Leggi su Iltempo.it
