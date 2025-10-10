Sicilia assegnati i premi addetto stampa dell' anno 2025

Sono Nuccio Molino, capo dell’Ufficio Stampa del Comune di Catania, Alessandro Ricupero, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Siracusa, e Sara La Rosa, responsabile dell’Ufficio Stampa del Parco dei Nebrodi, i vincitori del Premio "Giornalismo Siciliano: l’Addetto Stampa dell’anno", rispettivamente della sezione "Pubblica Amministrazione", della sezione "Imprese,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia, assegnati i premi addetto stampa dell'anno 2025

In questa notizia si parla di: sicilia - assegnati

Regionali 2025, come saranno assegnati i seggi del futuro Consiglio - facebook.com Vai su Facebook

Sicilia, assegnati i premi addetto stampa dell'anno 2025 - Uno speciale riconoscimento è stato assegnato a Rosa Di Stefano per la sua attività a supporto del sindacato. Segnala gazzettadelsud.it

Giornalisti, assegnati i Premi Mario e Giuseppe Francese - Un applauso ha accolto al teatro Politeama l'annuncio della vittoria del premio Mario e Giuseppe Francese da parte degli alunni dell'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo. Da ansa.it