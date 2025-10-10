Siamo un enorme ananas dentro e fuori

2025-10-10 15:35:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Johnny Ottone è caduto in piedi nel Alaves. Il calciatore galiziano è l’unico della rosa ad essere titolare in tutte le partite e la sua prestazione è stata notevole, anche se crede che sia merito di tutti. “Ho la fortuna di essere supportato da un grande staff tecnico, di essere in un grande club e di avere grandi compagni di squadra. Quando hai buoni giocatori al tuo fianco, giocatori che corrono per te E se fallisci, sai che qualcun altro sarà dietro di te e lì gli errori saranno meno evidenti. Siamo un grande ananas dentro e fuori dal campo”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com