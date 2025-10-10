siamo sempre alla ricerca di personale

L’asso nella manica per Sadas, azienda lucchese che produce sistemi di automazione industriale, è diversificare. “E’ importante offrire un’ampia gamma di servizi al cliente – spiega Francesco Betti (nella foto) – senza perdere la specializzazione in ogni settore. La mission è offrire soluzioni di elettrificazione e automazione progettate su misura. La nostra esperienza nasce dal settore cartario, dove abbiamo sviluppato un know-how tecnico profondo,ma è cresciuta negli anni fino ad abbracciare realtà complesse come siderurgia, energia, chimica, ambientale, tabacco, navale e intralogistica“. Un’azienda che guarda sempre “oltre“ e per farlo conta molto anche sui giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

