Siamo i più grandi critici di noi stessi La nostra missione? Estendere il potenziale umano nel lavoro e nel gioco

Il mondo degli accessori tecnologici è moto cambiato: da semplici "compagni" dei dispositivi, i prodotti hanno assunto sempre più importanza – soprattutto nel mondo business – abbracciando anche il mondo del design. Logitech è una delle aziende più attive in questo campo. E Matteo Anversa, CFO dell'azienda settembre 2024, racconta come tastiere che si ricaricano con la luce, mouse ergonomici e con tasti personalizzati o cuffie perfette per gli ambienti più rumorosi (solo per fare qualche esempio), sposino l'obbiettivo di insistere sull'innovazione per dare alle persone strumenti belli e personalizzati.

