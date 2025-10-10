Si ustiona in casa l’allarme dopo ore e poi muore | poteva essere salvata?

Bologna, 10 ottobre 2025 – Era nel letto, cambiata, ma con il corpo coperto da ustioni. In queste condizioni, venerdì scorso, è stata trovata la signora Elena Panettere. La pensionata, che aveva 85 anni, è morta mercoledì all’ospedale Maggiore, dopo cinque giorni di agonia. E adesso sono in corso accertamenti, per capire cosa sia successo in quella casa prima dell’arrivo del figlio della donna, che appena viste le condizioni della madre ha dato subito l’allarme al 118. La malattia di Elena Panettere. La terribile vicenda è accaduta nell’abitazione di via Panigale dove la signora, vedova, abitava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

