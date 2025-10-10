Si spara ancora in via Capo Passero una decina di colpi esplosi nella notte
Le piazze di spaccio catanesi tornano ad "infiammarsi" con un nuovo violento episodio dimostrativo, messo in atto questa notte in via Capo Passero, nella zona di Trappeto NordSan Giovanni Galermo. Sarebbero una decina i colpi d'arma da fuoco esplosi, interrompendo di fatto la pausa che sembrava. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Sparatoria in via Capo Passero a Catania: dopo i casi dell’estate, si torna a sparare - Dopo la decina di casi tra luglio e agosto, una nuova sparatoria si segnala a Catania, stavolta in via Capo Passero, a nord della città. Scrive meridionews.it
I signori della droga di via Capo Passero: le condanne diventano definitive - La Cassazione ha fatto diventare irrevocabile la sentenza emessa l'anno scorso dalla Corte d'Appello di Catania. Riporta lasicilia.it