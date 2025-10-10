Si spara ancora in via Capo Passero una decina di colpi esplosi nella notte

Cataniatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le piazze di spaccio catanesi tornano ad "infiammarsi" con un nuovo violento episodio dimostrativo, messo in atto questa notte in via Capo Passero, nella zona di Trappeto NordSan Giovanni Galermo. Sarebbero una decina i colpi d'arma da fuoco esplosi, interrompendo di fatto la pausa che sembrava. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

