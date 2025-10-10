Si ritira Elia Viviani È stato un viaggio incredibile
Il 36enne corridore veronese ha vinto in pista un oro olimpico e due mondiali ROMA - Elia Viviani appende la bici al chiodo. Il 36enne corridore veronese annuncia su Instagram il ritiro: "2010-2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volev. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
