Si ribalta con il trattore | muore a 90 anni lutto a Dogliola

Chieti - L’incidente è avvenuto in contrada Fonte Marino, dove Rocco Ottaviano, agricoltore molto conosciuto in paese, ha perso la vita mentre trasportava olive appena raccolte. Tragedia nel pomeriggio a Dogliola, piccolo centro in provincia di Chieti, dove Rocco Ottaviano, 90 anni, è morto in un incidente agricolo avvenuto lungo la strada provinciale di contrada Fonte Marino. L’uomo era alla guida di un trattore gommato con cui trasportava le olive appena raccolte, quando — per cause ancora in corso di accertamento — il mezzo è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata, ribaltandosi. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti e automobilisti di passaggio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

