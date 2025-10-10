Si ribalta con il trattore | muore a 90 anni lutto a Dogliola
Chieti - L’incidente è avvenuto in contrada Fonte Marino, dove Rocco Ottaviano, agricoltore molto conosciuto in paese, ha perso la vita mentre trasportava olive appena raccolte. Tragedia nel pomeriggio a Dogliola, piccolo centro in provincia di Chieti, dove Rocco Ottaviano, 90 anni, è morto in un incidente agricolo avvenuto lungo la strada provinciale di contrada Fonte Marino. L’uomo era alla guida di un trattore gommato con cui trasportava le olive appena raccolte, quando — per cause ancora in corso di accertamento — il mezzo è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata, ribaltandosi. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti e automobilisti di passaggio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: ribalta - trattore
Sarnano, è nella Panda trainata da un trattore: l?auto si ribalta e vola nella scarpata
Perde il controllo del trattore e si ribalta
Il rimorchio di un trattore si ribalta: traffico paralizzato nel primo pomeriggio a Tavernerio
INCIDENTE AGRICOLO nel Vastese: 90enne si ribalta col trattore e muore https://cityne.ws/NQGH7 - facebook.com Vai su Facebook
Piobesi, trattore si ribalta dopo lo scontro con un camion: morto l’agricoltore https://lastampa.it/torino/2025/10/09/news/piobesi_agricoltore_morto_scontro_trattore_camion-15344684/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Si ribalta con il trattore, muore agricoltore - Un uomo di 90 anni, Rocco Ottaviano, ha perso la vita in un incidente avvenuto a Dogliola. Scrive rainews.it
CHIETI: 90ENNE SI RIBALTA COL TRATTORE E MUORE. BORIO (FEDERACMA), “REVISIONE MEZZI OBBLIGATORIA” - Un uomo di 90 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre a Dogliola, in provincia di Chieti, dopo che il trattore gommato ... Lo riporta abruzzoweb.it