Si presenta il restauro del Volto Santo Convegno aperto alla cittadinanza
Tutto pronto per il convegno: "Il Volto Santo. Presentazione del restauro". Si tratta di un’occasione unica, aperta alla cittadinanza, per ascoltare direttamente da chi ha effettuato il restauro dettagli e informazioni sul lavoro svolto. Il convegno si terrà domani a partire dalle ore 10 nella chiesa di San Giovanni. È organizzato dall’Ente Chiesa Cattedrale di San Martino in collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. Dopo i saluti istituzionali, il convegno moderato da Anna Maria Giusti (consulente scientifico dell’Ente Cattedrale), proseguirà con l’introduzione di Ilaria Boncompagni (funzionaria della Soprintendenza) a cui seguiranno gli interventi di: Sandra Rossi, Andrea Cagnini; Ciro Castelli, Chiara De Felice e Francesca Spagnoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
