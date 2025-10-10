Si introduce in un immobile abbandonato per rubare rame e un condizionatore arrestato ladro

Cataniatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 47enne residente ad Aci Castello è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale etneo, intervenuti in un'area dismessa di via Domenico Tempio dopo aver ricevuto una segnalazione intorno alle 13 e 30. Una volta giunti sul posto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: introduce - immobile

Cerca Video su questo argomento: Introduce Immobile Abbandonato Rubare