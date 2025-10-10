Si introduce in un immobile abbandonato per rubare rame e un condizionatore arrestato ladro
Un 47enne residente ad Aci Castello è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale etneo, intervenuti in un'area dismessa di via Domenico Tempio dopo aver ricevuto una segnalazione intorno alle 13 e 30. Una volta giunti sul posto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
