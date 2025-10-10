Si è spento Alex Milani 38 anni | la sua storia ha commosso Arcene

Arcene. Si è spento Alex Milani, 38 anni. Il funerale si terrà oggi, venerdì 10 ottobre, alle 15 nella Basilica di San Martino e Santa Maria Assunta di Treviglio. La salma partirà dall’abitazione di via Abate Correggio, dove il giovane era composto, per poi essere accompagnata al tempio crematorio al termine della cerimonia. Alex era affetto sin dalla nascita da una grave malattia rara che lo costringeva a letto e a un’alimentazione artificiale. Accudito con estrema dedizione dai genitori, Giovanna e Marino, la sua storia aveva commosso l’intera comunità di Arcene – e non solo –: la famiglia si trovò infatti a fare i conti con la casa finita all’asta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

