Si è rifiutato di farlo Garlasco colpo di scena sull’ex pm Venditti È arrivata la notizia

L'indagine che sta scuotendo l'ambiente giudiziario e che riaccende i riflettori sul caso di Chiara Poggi, vede al centro l'ex magistrato, ora in pensione, Mario Venditti. La sua posizione è diventata di particolare interesse dopo che il giornalista Gianluigi Nuzzi ha rivelato, durante la trasmissione televisiva 'Dentro la notizia' su Canale 5, un dettaglio cruciale per l'avanzamento delle indagini: il rifiuto di Venditti di fornire i codici segreti di accesso al suo cellulare e al suo computer, dispositivi che gli erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Questo diniego, pur legittimo, pone un ostacolo non indifferente per la Procura di Brescia, titolare dell'inchiesta.

