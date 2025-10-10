Pisa, 10 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre si correrà la diciannovesima edizione della Pisa Half Marathon, affiancata dalla ‘Pisa Ten’ dedicata alla memoria della dottoressa Barbara Capovani. L’evento, organizzato con la collaborazione del Comune di Pisa, della Prefettura e della Presidenza del Parco, rappresenta una delle manifestazioni sportive più attese dell’anno e si svolgerà interamente all’interno del Parco di San Rossore, con partenza dal viale delle Cascine. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle due gare, saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta tra sabato 11 e domenica 12 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si corrono la Pisa Half Marathon e la ‘Pisa Ten’: come cambia la viabilità in centro