Si avvicina il ritorno dei Guns N’ Roses con un nuovo album? Gli indizi arrivano da Slash
Sembra che i Guns N’ Roses siano vicini alla pubblicazione del nuovo album, seguito di Chinese Democracy del 2008, sesto lavoro in studio della band californiana. Il gruppo attualmente è impegnato nel tour che li ha visti in Italia lo scorso giugno, con il quale dal 1 ottobre stanno attraversando il Sud America e che si concluderà il prossimo mese con l’ultimo concerto previsto a Città del Messico. Hanno suonato anche al concerto finale dei Black Sabbath, Back To The Beginning, lo scorso luglio, con Axl Rose c he ha incontrato Ozzy Osbourne per la prima volta durante l’evento. Per il 2026 al momento non hanno annunciato nuove date ma ci sono rumours che farebbero ben sperare all’arrivo del loro settimo album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
