Si apre ’Organic Flows’ tra natura e segno Opere di Affanni alla Maurizio Nobile Fine Art

Una poetica in cui si incontrano natura e segno quella di Greta Affanni, il cui solo show Organic Flows è in corso alla Maurizio Nobile Fine Art di via Santo Stefano 19a da oggi al 30 ottobre. Natura intesa sia come oggetto di contemplazione distensiva e nostalgica, ma anche come paura e rifiuto del mondo, sia esso animale o umano. Segno concepito invece come tentativo di mantenimento del contatto e del conflitto; ma anche come memoria futura, come tracciato di qualcosa che deve ancora avvenire, sia in senso positivo che negativo, come catastrofe o ricostruzione immaginaria. Di questa essenza sono fatte le 18 opere che simulano flussi di materia organica primordiale ( Organic Flows ), espressione di una natura potente, che si manifesta ai nostri occhi senza alcuna imposizione o vincolo di espansione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

