Si apre con tante adesioni il soggiorno reggino del camper dell' ascolto di Fare x Bene

Reggiotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state numerose le prenotazioni per salire a bordo del camper dell'ascolto, che oggi è arrivato per la prima volta a Reggio Calabria in occasione della giornata mondiale della salute mentale. L'iniziativa promossa dall'associazione nazionale ‘Fare x Bene e Oltre’ offre consulenza psicologica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

