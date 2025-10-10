Si apre con tante adesioni il soggiorno reggino del camper dell' ascolto di Fare x Bene
Sono state numerose le prenotazioni per salire a bordo del camper dell'ascolto, che oggi è arrivato per la prima volta a Reggio Calabria in occasione della giornata mondiale della salute mentale. L'iniziativa promossa dall'associazione nazionale ‘Fare x Bene e Oltre’ offre consulenza psicologica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: apre - tante
“Domenica In” riparte il 21 settembre: Mara Venier apre la nuova stagione tra ospiti, emozioni e tante novità
Famiglie al Museo, giochi e laboratori per tutte le età Domenica 12 ottobre il Museo BeGo apre le porte sia la mattina che il pomeriggio con tante attività per bambini, adolescenti e adulti. “Famiglie al Museo”, anche il Museo Be.Go. aderisce alla giornata nazio - facebook.com Vai su Facebook