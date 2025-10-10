Si aggira armato di coltello in un condominio bussando alle porte | denunciato
Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno denunciato un 23enne, già noto alla polizia, per i reati di minacce e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.I poliziotti sono stati chiamati dai condomini di un palazzo dove il giovane si era introdotto, bussando insistentemente alle porte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: aggira - armato
Si aggira per il paese armato d'ascia e con un etto di droga nello zaino
Si aggira per le strade armato di falce, poi si scaglia contro i carabinieri e urla “Allah Akbar”
https://quotidianodellumbria.it/cronaca/umbertide-si-aggira-per-le-vie-del-centro-armato-di-coltello-denunciato/… Umbertide, si aggira per le vie del centro armato di coltello: denunciato - X Vai su X
Si aggira per le vie del ghetto ebraico di Roma armato di coltello. Gli agenti della polizia di Stato lo bloccano e lo portano in questura. - facebook.com Vai su Facebook
Rapina due persone in poche ore: 19enne armato di coltello arrestato a Roma - Il giovane, originario della Tunisia e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri. Si legge su romatoday.it
Fermato un sospetto armato di coltello al Ghetto di Roma - Si aggirava in piazza delle Cinque Scole, al Ghetto di Roma, seduto nei pressi di un'auto, secondo alcuni testimoni in stato di agitazione e aggressivo verso i fedeli che uscivano dal Tempio Maggiore. rainews.it scrive