Si aggira armato di coltello in un condominio bussando alle porte | denunciato

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno denunciato un 23enne, già noto alla polizia, per i reati di minacce e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.I poliziotti sono stati chiamati dai condomini di un palazzo dove il giovane si era introdotto, bussando insistentemente alle porte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it