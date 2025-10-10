Si accende il ’Fuoco della Pace’ Arriva il sindaco di Betlemme Da Assisi una voce di speranza

Il sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati giunge oggi in Assisi, accolto dal primo cittadino, Valter Stoppini, che lo ha invitato in città per portare una testimonianza e partecipare alla Marcia per la Pace. Canawati sarà in Piazza del Comune alle 22, per un momento di riflessione accanto al “Fuoco della Pace”, alimentato giorno e notte fino al passaggio della Marcia di domenica per lanciare al mondo un appello di pace e speranza. Sarà custodito da volontari provenienti da realtà laiche e religiose di tutto il territorio, da cittadini di Assisi, rappresentanti delle istituzioni, religiosi e laici, che si alterneranno con una turnazione continua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

