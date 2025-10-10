Shrinking Michael J Fox sulla stagione 3 | Ho chiesto | fate una serie sul Parkinson e non mi chiamate?

Comingsoon.it | 10 ott 2025

Chiacchierando con People, Michael J. Fox con la sua consueta autoironia ha spiegato cosa lo abbia spinto a proporsi per la terza stagione di Shrinking: la sua stessa malattia. Ed è stato liberatorio. Lo vedremo recitare con Harrison Ford. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

