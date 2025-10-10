Short track Italia consistente nel secondo giorno di gare del World Tour a Montreal

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare nella tappa d’apertura del World Tour di short track a Montreal (Canada). Il massimo circuito internazionale dei pattini veloci ha preso il via, in una stagione estremamente importante che avrà nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 il culmine. Sul ghiaccio canadese, come nel day-1, qualificazioni nelle distanze che non si sono disputate ieri. Nei 1000 metri maschili Pietro Sighel ha fatto la voce grossa nella propria heat, prevalendo col crono di 1:26.343 davanti al sudcoreano Daeheon Hwang (1:26.437) e all’ungherese Wonjun Moon (1:26. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Short track, Italia consistente nel secondo giorno di gare del World Tour a Montreal

In questa notizia si parla di: short - track

Short track, buoni segnali per l’Italia nella Bormio Cup

Quando iniziano gli sport invernali? Primi appuntamenti ad ottobre con sci alpino, short track e pattinaggio artistico

Calendario short track 2025-2026: tutti gli appuntamenti tra World Tour, Europei e Olimpiadi

Un buongiorno #ItaliaTeam con l’energia dello short track a Montréal! Nella tappa inaugurale del World Tour, il massimo circuito, gli azzurri sfiorano l’en plein di qualificazioni! ? Sia nelle gare individuali sia con due staffette! Domani le prime finali in Ca - X Vai su X

GLADIATORI AZZURRI A Montréal è partita la seconda edizione del World Tour di short track! ? In Canada sono in pieno svolgimento le prime qualificazioni! La nostra squadra ha messo la tuta da gara ed è pronta a dare tutto! Dajeeeeee #ItaliaTea - facebook.com Vai su Facebook

Short track, Italia consistente nel secondo giorno di gare del World Tour a Montreal - Calato il sipario sulla seconda giornata di gare nella tappa d'apertura del World Tour di short track a Montreal (Canada). Come scrive oasport.it

Short track, ottimo avvio dell’Italia nella prima giornata a Montreal - Si è alzato il sipario sul World Tour 2025 di short track e a Montreal è stata una prima giornata decisamente positiva per i colori azzurri. Si legge su oasport.it