Sfruttamento della prostituzione e induzione all' aborto deve scontare 10 anni di carcere in Francia | arrestato

ANCONA - Era ricercato a livello internazionale per una lunga serie di reati gravissimi: sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani, interruzione forzata di gravidanza e lesioni personali. I Carabinieri della Tenenza di Falconara hanno arrestato questa mattina un cittadino nigeriano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it