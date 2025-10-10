Era fuggita all’estero con il figlio senza che il padre ne sapesse niente. In Italia era stata condannata per sfruttamento della prostituzione, ma da oltre un anno era latitante. È stata rintracciata e arrestata in Romania, in seguito a un’indagine congiunta tra l’Ufficio Sdi della Procura generale di Perugia, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia di Roma e le autorità di polizia rumene. La latitante, come detto, è stata condannata per aver fatto parte di un sodalizio che reclutava giovani donne all’estero da far prostituire sulle strade perugine. Ragazze, in molti casi, attirate dalla possibilità di avere un lavoro regolare che poi si ritrovavano a essere costrette a vendere il proprio corpo I fatti per i quali è stata processata risalgono al 2013 e 2014. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfruttamento della prostituzione. Donna arrestata in Romania