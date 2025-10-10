Sfregiata dall’ex del suo fidanzato Il racconto choc durante il processo | In casa ho coperto gli specchi

"Era una furia, non riuscivano a togliermela di dosso. Mi ha colpito con un taglierino sfregiandomi il viso, la pancia e le gambe. Ora per uscire devo mettermi il fondotinta e non riesco più a indossare abiti corti". Vittima nel luglio del 2023 Francesca B., di Vimodrone, allora ventenne, che ieri è stata sentita come parte civile nel processo al Tribunale di Monza che vede accusata di lesioni personali e stalking Santa Miryam Viglianisi, 23enne di Vimodrone e un suo amico, Dennis S., che si trovava con lei alla fermata della metropolitana di Vimodrone dove è avvenuto il fatto per cui l’imputata, messa agli arresti domiciliari e poi arrestata per evasione, è ancora sottoposta al divieto di avvicinamento alla vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sfregiata dall’ex del suo fidanzato. Il racconto choc durante il processo: "In casa ho coperto gli specchi"

Donna di 42 anni accoltellata dall'ex marito e sfregiata con una lama da 14 centimetri: arrestato il 45enne. Luca Zaia: «Ferita tutta la comunità veneta»

Donna di 42 anni accoltellata dall'ex marito e sfregiata: la barista salvata da una cliente della sala slot. Arrestato il 45enne. Zaia: «Ferita tutta la comunità veneta»

LA RINASCITA DELLA SCUOLINA La rinascita della Scuolina del Botteghino di Zocca In questa valle sfregiata dalle alluvioni, tra le persone intontite e terrorizzate dalla certezza del ripetersi dei disastri, solo attenuata dalle limitate azioni di intervento e protezi - facebook.com Vai su Facebook

