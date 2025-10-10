Sfondano vetro di un autobus con una pietra | due 14enni presi grazie alle telecamere
Sono stati individuati i ragazzi che intorno alle 19.30 di sabato 4 ottobre, in piazza Goeppingen a Foggia, hanno lanciato un grosso sanpietrino all'indirizzo di un autobus di Ferrovie del Gargano, rompendo un vetro. Fortunatamente, gli ultimi passeggeri rimasti erano scesi alla fermata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
