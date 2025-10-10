Sfida e aggredisce i carabinieri portato in caserma prosegue con sputi e insulti

Veronasera.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diversi passanti, nella prima serata di mercoledì 8 ottobre, hanno segnalato lo scoppio di alcuni petardi nel centro di Verona. I carabinieri della sezione radiomobile di Verona si sono dunque diretti in piazza San Nicolò, dove hanno trovato alcuni cassonetti rovesciati. Lì, le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sfida - aggredisce

Offende e aggredisce i carabinieri - Poi, per completare alla grande l’opera, pensa bene di aggredire anche i carabinieri. Riporta ilrestodelcarlino.it

Carabinieri, la sfida del comandante. D’Antonio: "Presto più personale" - "Come Arma dei carabinieri abbiamo il dovere di garantire una presenza costante e capillare sul territorio". lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sfida Aggredisce Carabinieri Portato