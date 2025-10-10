Settimana di sole e alta pressione ma con qualche pioggia sparsa sull’Italia
Roma - Un anticiclone stabile dominerà gran parte della Penisola con giornate soleggiate, ma non mancheranno disturbi locali su Sardegna, Sicilia e aree alpine. La settimana sarà caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico che garantirà condizioni di tempo stabile e mite su buona parte d’Italia. Tuttavia, deboli infiltrazioni perturbate e leggere oscillazioni della pressione porteranno nuvolosità irregolare e brevi piovaschi su alcune zone, in particolare sulle Isole maggiori e settori alpini occidentali. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali, con massime comprese tra i 18 e i 26 gradi a seconda delle aree. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
