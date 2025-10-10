Settimana della salute mentale e del benessere | formazione promossa dal Lions Club Fasano
FASANO - Giovedì 9 ottobre nel plesso della scuola secondaria di primo grado “Pascoli” di Fasano si è tenuto un interessante momento di formazione promosso dal Lions Club Fasano in occasione della settimana della salute mentale e del benessere che va dal 4 al 12 ottobre.La mattinata si è aperta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
