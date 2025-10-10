Settembre al Borgo | gran finale della 53° edizione tra musica teatro e tradizione

Gran finale per Settembre al Borgo, tra musica, teatro e tradizione. Si chiude la 53ma edizione del festival diretto da Massimiliano Gallo. Dopo due fine settimana di spettacoli, incontri e appuntamenti sold out, il 53° Settembre al Borgo “Meraviglia!”, diretto dall’attore e regista Massimiliano Gallo, si prepara al gran finale. Il terzo e ultimo weekend – sabato . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Settembre al Borgo: gran finale della 53° edizione tra musica, teatro e tradizione

In questa notizia si parla di: settembre - borgo

Firenze-Borgo, tornano i treni. Faentina riaperta dall’8 settembre, ma i disagi non sono ancora finiti

Borgo & Co.: da luglio a settembre 2025 i Giardini Camerini di Piazzola torneranno ad animarsi

Treni, linea Faentina: stop alla circolazione tra Firenze Campo Marte – Borgo S. Lorenzo (via Vaglia). Fino a settembre

Domenica 28 settembre al Borgo TuttoèVita, tra le colline tosco-emiliane, avevo serie difficoltà ad andarci. Ma l'impegno era preso e non volevo deludere padre Guidalberto Bormolini, che dopo aver letto Cenere aveva pensato fosse una buona testimonianza - facebook.com Vai su Facebook

Rimini e il gran finale di settembre: concerti, wellness week e Transitalia Marathon - Il 24 settembre al Teatro degli Atti va in scena, invece, “Vox in femina”, in cui la soprano Laura Catrani esplora, attraverso la voce, il vasto universo femminile, in un concerto che unisce musica ... chiamamicitta.it scrive

Settembre al Borgo, secondo weeked con Paky Di Maio, Dadà e il corteo storico medievale - Dopo il successo del primo fine settimana, con spettacoli sold out e il pubblico caloroso che ha premiato la qualità e la varietà del cartellone, il 53° Settembre al Borgo “Meraviglia! Scrive casertanews.it