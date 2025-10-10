Settembre 2025 si piazza terzo nella corsa globale al caldo

Settembre 2025 segna un altro passaggio decisivo nella cronaca climatica: è stato il terzo settembre più caldo mai osservato a livello globale. La temperatura media ha toccato 16,11 °C, pari a +0,66 °C rispetto al 1991?2020 e a +1,47 °C sul periodo preindustriale, come rilevato dal Copernicus Climate Change Service (C3S).

La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani

Scopaia, festa del quartiere domenica 28 settembre in piazza Europa: gli eventi in programma

Piazza Grande, esami gratuiti per prevenire il tumore al seno: appuntamento domenica 28 settembre

Festa dello Sport 2025 Domenica 28 settembre, Piazza del Comune si è trasformata in un grande spazio all’aperto dedicato allo sport, al divertimento e alla condivisione, grazie alla straordinaria partecipazione di cittadini, famiglie, atleti e associazioni sporti - facebook.com Vai su Facebook

14 settembre – Piazza Madama Cristina La Fiera del Fumetto di Torino porta in città il meglio dei comics ?: graphic novel , manga , figurine e action figure , tavole originali, gadget e collezionabili. Un evento per appassionati di tutte le età! - X Vai su X

Giornate europee del Patrimonio 2025, i luoghi da visitare nel weekend del 27 e 28 settembre - Tornano anche in Italia le Giornate europee del Patrimonio 2025: eventi, visite guidate e aperture straordinarie nel weekend 27 e 28 settembre in tante città ... Secondo siviaggia.it