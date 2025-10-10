Settembre 2025 si piazza terzo nella corsa globale al caldo

Sbircialanotizia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settembre 2025 segna un altro passaggio decisivo nella cronaca climatica: è stato il terzo settembre più caldo mai osservato a livello globale. La temperatura media ha toccato 16,11 °C, pari a +0,66 °C rispetto al 1991?2020 e a +1,47 °C sul periodo preindustriale, come rilevato dal Copernicus Climate Change Service (C3S). Una scia calda che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

settembre 2025 si piazza terzo nella corsa globale al caldo

© Sbircialanotizia.it - Settembre 2025 si piazza terzo nella corsa globale al caldo

In questa notizia si parla di: settembre - piazza

La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani

Scopaia, festa del quartiere domenica 28 settembre in piazza Europa: gli eventi in programma

Piazza Grande, esami gratuiti per prevenire il tumore al seno: appuntamento domenica 28 settembre

settembre 2025 piazza terzoGiornate europee del Patrimonio 2025, i luoghi da visitare nel weekend del 27 e 28 settembre - Tornano anche in Italia le Giornate europee del Patrimonio 2025: eventi, visite guidate e aperture straordinarie nel weekend 27 e 28 settembre in tante città ... Secondo siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Settembre 2025 Piazza Terzo