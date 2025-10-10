Sette partite in 22 giorni il Napoli è in emergenza | ma è qui che inizia lo show di Conte

Fedeltà ai “titolarissimi”? Un lusso che Antonio Conte non può più permettersi. Il Napoli sta per entrare nel tunnel: sette partite in ventidue giorni, un tour de force massacrante che, sommato agli infortuni, obbliga il tecnico a fare ciò che meno ama: cambiare. Ma è proprio nel caos, quando gli altri vedono un problema, che Conte vede un’opportunità. Per il Napoli dell’emergenza, sta per iniziare il vero show del suo allenatore. La “Falsa” Abbondanza e la Filosofia di Conte. “Un discorso da provinciali”, così Conte bolla le chiacchiere su una rosa troppo ricca. La realtà è che il tecnico leccese ha già scelto nove dei suoi undici intoccabili, ma ora dovrà pescare a piene mani da quella batteria di “riserve” che scalpitano in attesa del loro momento. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Sette partite in 22 giorni, il Napoli è in emergenza: ma è qui che inizia lo show di Conte

