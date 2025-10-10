Servizi | al via i lavori di adeguamento al progetto ' Polis' dell' ufficio postale di Cucigliana

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Cucigliana a partire da lunedì 13 ottobre sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di 'Polis - Casa dei Servizi Digital', il progetto di Poste Italiane per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

