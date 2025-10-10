Serlenga | senza una filiera unita la circolarità resta promessa

Pierluigi Serlenga richiama l’urgenza di una svolta: senza un’azione corale lungo la supply chain, la circolarità resta un traguardo lontano. La frammentazione dei settori in Italia pesa sulle scelte strategiche; l’innovazione tecnologica può cambiare il passo, ma servono filiere coordinate e istituzioni al fianco delle imprese per trasformare i residui in valore. La leva nascosta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Serlenga: senza una filiera unita, la circolarità resta promessa

In questa notizia si parla di: serlenga - filiera

Filiera Italia a Connact, a Bruxelles unità vera e risorse comuni - "Mai come ora l'Europa è al centro di una durissima sfida competitiva da parte delle altre aree del mondo e che si innesca su un deficit di crescita degli ultimi anni che non possiamo non ... Lo riporta ansa.it