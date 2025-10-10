Serio agosto da record | 72 milioni di metri cubi d’acqua il più ricco degli ultimi vent’anni

Dopo un luglio nella media stagionale, con un livello del fiume di circa 60 centimetri e una portata di 25 metri cubi al secondo, il Serio ha vissuto un agosto decisamente fuori dall’ordinario. A certificarlo è la ricerca di Valeriano Pesenti, del gruppo Amici del Serio di Seriate, che, da quarant’anni, monitora l’andamento idrico del fiume con rilevazioni e osservazioni quotidiane. Secondo i dati raccolti da Pesenti quello di agosto è stato il mese più ricco d’acqua degli ultimi vent’anni: 72 milioni di metri cubi complessivi, con un livello medio di 63 centimetri, una portata di 30 metri cubi al secondo e 180 millimetri di pioggia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

