Serie tagliata? Il futuro incerto di La Notte nel Cuore divide Mediaset

Le voci che circolano negli ultimi giorni agitano i fan di "La Notte nel Cuore": la soap turca campione d'ascolti di Canale 5 avrebbe un futuro ancora tutto da definire. Secondo indiscrezioni, nei corridoi di Mediaset si starebbe discutendo tra due ipotesi opposte: raddoppiare le puntate settimanali o, al contrario, ridurre lo spazio in prima serata per lasciare spazio ad altri programmi autunnali. Un dilemma che tiene in sospeso la rete e lascia gli spettatori col fiato corto. Il successo della doppia serata — domenica e martedì — ha garantito ascolti solidi, ma la concorrenza agguerrita e la necessità di bilanciare fiction, talk e reality costringono la rete a rivedere le priorità.