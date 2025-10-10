Serie tagliata? Il futuro incerto di La Notte nel Cuore divide Mediaset
Le voci che circolano negli ultimi giorni agitano i fan di “La Notte nel Cuore”: la soap turca campione d’ascolti di Canale 5 avrebbe un futuro ancora tutto da definire. Secondo indiscrezioni, nei corridoi di Mediaset si starebbe discutendo tra due ipotesi opposte: raddoppiare le puntate settimanali o, al contrario, ridurre lo spazio in prima serata per lasciare spazio ad altri programmi autunnali. Un dilemma che tiene in sospeso la rete e lascia gli spettatori col fiato corto. Il successo della doppia serata — domenica e martedì — ha garantito ascolti solidi, ma la concorrenza agguerrita e la necessità di bilanciare fiction, talk e reality costringono la rete a rivedere le priorità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: serie - tagliata
Harry potter: torna la scena tagliata dalla pietra filosofale nella nuova serie tv
Harry Potter: la scena tagliata che riappare nella nuova serie
La forza di una donna tagliata: Mediaset prosciuga lo spazio della serie
SERIE B NAZIONALE ? Seconda trasferta per la Fulgor in questa stagione 2025-2026? Gialloblu in trasferta a Montecatini con la missione di espugnare il Palatagliate ? . Domenica 12 Ottobre ? Inizio gara ore 18:00 Palatagliate - Via delle Taglia - facebook.com Vai su Facebook
Matera calcio, futuro incerto: tifosi preoccupati - Matera calcio, futuro incerto: tifosi preoccupati Il passaggio del club da Tosoni all'imprenditore campano del caffè Brancaccio non è stato ancora formalizzato, mentre la scadenza per regolarizzare la ... Riporta rainews.it