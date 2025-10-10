Serie B | il Club Arezzo debutta sabato contro l' EVP Pontedera

Arezzo, 10 ottobre 2025 – Serie B: il Club Arezzo debutta sabato contro EVP Pontedera Scatta il campionato nazionale di Serie B di pallavolo e il Club Arezzo Volleyball Academy è pronto al debutto stagionale. La formazione aretina esordirà sabato 11 ottobre alle ore 17:30 al Palazzetto Maccagnolo, ospitando la EVP Pontedera nella prima giornata del girone E. Dopo una preparazione estiva intensa e diversa amichevoli, la squadra amaranto affronta con entusiasmo e determinazione questa nuova avventura nel campionato nazionale, con l'obiettivo di ben figurare e crescere partita dopo partita. “C'è grande voglia di iniziare – commenta dallo staff tecnico – abbiamo lavorato con impegno e contiamo sul sostegno del pubblico per partire nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

