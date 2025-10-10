Serie A Women Juventus-Como | probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo l’esordio in campionato chiuso con uno 0-0 che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, la Juventus Women torna in campo con l’obiettivo di sbloccarsi subito. Sabato 11 ottobre, alle 15, le ragazze di Massimiliano Canzi ospiteranno il Como allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella per la seconda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

