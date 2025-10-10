Serie A Unipol due big match nella 2ª giornata | Varese-Milano e Cantù-Reggio Emilia su Sky e NOW

Il campionato italiano di basket 202526 entra nel vivo: sabato 11 ottobre derby lombardo all’Itelyum Arena, domenica a mezzogiorno sfida ad alta intensità dal PalaDesio. Dirette su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW. La Serie A Unipol 202526 continua a regalare spettacolo nella casa del basket di Sky. Dopo l’avvio della regular season, la 2ª giornata propone due sfide di cartello che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it