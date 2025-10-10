Nuova polemica in Serie A? La sentenza sul VAR è netta ed è arrivata da una delle personalità più di spicco del campionato italiano. La Serie A è attualmente in pausa per la sosta delle nazionali. Si fermano le partite e gli impegni dei diversi club ma non mancano le polemiche. L’ultimissima ha ‘coinvolto’ il discorso VAR, sia per il suo utilizzo sia più in generale per la sua utilità. Ecco cos’è stato riferito e da chi. Serie A, nuova sentenza pesante sul VAR: le parole sono nette. A parlare, ancora una volta, del VAR è stato questa volta Gian Piero Gasperini ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Serie A, la sentenza netta stronca il VAR: scoppia una nuova polemica