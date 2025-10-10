Serie A la sentenza netta stronca il VAR | scoppia una nuova polemica
Nuova polemica in Serie A? La sentenza sul VAR è netta ed è arrivata da una delle personalità più di spicco del campionato italiano. La Serie A è attualmente in pausa per la sosta delle nazionali. Si fermano le partite e gli impegni dei diversi club ma non mancano le polemiche. L’ultimissima ha ‘coinvolto’ il discorso VAR, sia per il suo utilizzo sia più in generale per la sua utilità. Ecco cos’è stato riferito e da chi. Serie A, nuova sentenza pesante sul VAR: le parole sono nette. A parlare, ancora una volta, del VAR è stato questa volta Gian Piero Gasperini ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Morata Como: ci siamo per il ritorno dell’ex Juve in Serie A? L’annuncio del presidente Suwarso è una sentenza, ecco cosa ha detto sul grande colpo di mercato!
Flop totale dopo 17 gol: per il bomber di Serie A è una sentenza
“De Bruyne? Non sta bene”, sentenza netta dell’ex serie A
La Corte di #Cassazione, con la sentenza 30279/2025, ha affrontato nuovamente la questione dell'utilizzo illecito di #smartcard e #decoder a uso domestico per la trasmissione di #eventisportivi in luoghi aperti al pubblico. #SerieA #pizzeria #copyright
Contratto a progetto: nullo senza un fine specifico La Corte d'Appello conferma la conversione di una serie di contratti a progetto in un unico rapporto di lavoro subordinato. La decisione si fonda sulla genericità e sulla mancanza di un progetto specifico e auto