Sergio Caputo torna live a Firenze con lo show Ne approfitto per fare un po' di musica

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Caputo, tra i più eclettici artisti della canzone italiana, torna in tour con due spettacoli, ognuno con una propria identità musicale e formazione, per offrire al pubblico un’esperienza unica all’insegna del jazz, del pop, dello swing e del suo inconfondibile stile cantautorale.I due show. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sergio - caputo

Sergio Caputo apre il Pem Festival diretto da Enrico Deregibus

Sergio Caputo torna alle origini con 'Inquietudine' - Un brano in cui il cantautore riprende lo swing irresistibile che ha caratterizzato le sue grandi hit anni '80, a partire dall'album ... Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Sergio Caputo Torna Live