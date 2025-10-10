Sergio Bonelli Editore presenta DYLAN DOG DOPO MEZZANOTTE

Nerdpool.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla scia del travolgente successo di Ghost Hotel, Sergio Bonelli Editore replica l’iniziativa editoriale con un’altra  edizione di prestigio in grande formato, questa volta con  DYLAN DOG. DOPO MEZZANOTTE,  un classico del creatore di Dylan Dog,  Tiziano Sclavi, e del maestro  Giampiero Casertano. Tenete strette le chiavi! Rimanere chiusi fuori casa in una notte come questa sarebbe un’esperienza indimenticabile, perché sui marciapiedi di Londra sta calando un buio infinito. Assassini feroci e malinconici disperati, voci lontane e pericoli di morte inseguono il povero Dylan lungo le strade del destino. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

sergio bonelli editore presenta dylan dog dopo mezzanotte

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “DYLAN DOG. DOPO MEZZANOTTE”

In questa notizia si parla di: sergio - bonelli

Sergio Bonelli Editore presenta “NERO. VOLUME VIII – LA CASA DORATA”

Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. FURIE ROSSE”

Sergio Bonelli Editore: bilancio 2024 tra crescita dei ricavi, trasformazione multicanale e nuove sf

sergio bonelli editore presentaLe novità SBE in libreria questa settimana - Dal 3 ottobre 2025 SBE porta in libreria il volume conclusivo della serie francese Nottingham e una nuova artist edition di Senzanima. Lo riporta lospaziobianco.it

Daryl Zed: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume! - Sergio Bonelli Editore espande sempre di più l’universo generato dalla penna di Tiziano Sclavi, con il secondo volume di Daryl Zed. Lo riporta tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Sergio Bonelli Editore Presenta