Sulla scia del travolgente successo di Ghost Hotel, Sergio Bonelli Editore replica l’iniziativa editoriale con un’altra edizione di prestigio in grande formato, questa volta con DYLAN DOG. DOPO MEZZANOTTE, un classico del creatore di Dylan Dog, Tiziano Sclavi, e del maestro Giampiero Casertano. Tenete strette le chiavi! Rimanere chiusi fuori casa in una notte come questa sarebbe un’esperienza indimenticabile, perché sui marciapiedi di Londra sta calando un buio infinito. Assassini feroci e malinconici disperati, voci lontane e pericoli di morte inseguono il povero Dylan lungo le strade del destino. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “DYLAN DOG. DOPO MEZZANOTTE”