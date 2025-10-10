Sarà Serena Rossi la protagonista della serie Rai La Famiglia Panini, che racconterà al pubblico la vita privata e personale di Olga Cuoghi Panini e dei suoi figli. Una storia italiana che si snoderà dagli anni ’40 ai ’70, per raccontare la nascita delle storiche figurine amate da intere generazioni. Le riprese, per la regia di Letizia Lamartire, sono in corso a Modena e dureranno quindici settimane. E la città sarà parte integrante del racconto, perché l’intera comunità all’epoca partecipò con entusiasmo ed orgoglio allo sviluppo di un progetto imprenditoriale che avrebbe fatto storia. Trama e cast de La Famiglia Panini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Serena Rossi sarà la matriarca della Famiglia Panini