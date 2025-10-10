Serena Rossi sarà la matriarca della Famiglia Panini

Davidemaggio.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Serena Rossi la protagonista della serie Rai La Famiglia Panini, che racconterà al pubblico la vita privata e personale di Olga Cuoghi Panini e dei suoi figli. Una storia italiana che si snoderà dagli anni ’40 ai ’70, per raccontare la nascita delle storiche figurine amate da intere generazioni. Le riprese, per la regia di Letizia Lamartire, sono in corso a Modena e dureranno quindici settimane. E la città sarà parte integrante del racconto, perché l’intera comunità all’epoca partecipò con entusiasmo ed orgoglio allo sviluppo di un progetto imprenditoriale che avrebbe fatto storia. Trama e cast de La Famiglia Panini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

serena rossi sar224 la matriarca della famiglia panini

© Davidemaggio.it - Serena Rossi sarà la matriarca della Famiglia Panini

In questa notizia si parla di: serena - rossi

Giancarlo Esposito, Kim Rossi Stuart e Serena Rossi al Magna Graecia Film Festival 2025

Catonateatro festeggia 40 anni, grande apertura con Serena Rossi: debutto da tutto esaurito

Serena Rossi sul palco a Spoleto: "Canto la mia SereNata a Napoli"

serena rossi sar224 matriarcaSerena Rossi sarà la matriarca della Famiglia Panini - La Famiglia Panini è la serie Rai con protagonista Serena Rossi che racconterà la nascita del celebre marchio di figurine ... Riporta davidemaggio.it

serena rossi sar224 matriarcaFiction sui Panini, Serena Rossi sarà Olga - "Serena Rossi sarà mia nonna, nostra nonna", nella fiction sulla famiglia Panini. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Serena Rossi Sar224 Matriarca