Serena Rossi presto matriarca della Famiglia Panini | la nuova serie

In questi giorni a Modena c'è il set della serie dedicata a Olga Panini che verrà interpretata da Serena Rossi, a rivelarlo il sito Davide Maggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

serena rossi presto matriarcaSerena Rossi sarà la matriarca della Famiglia Panini - La Famiglia Panini è la serie Rai con protagonista Serena Rossi che racconterà la nascita del celebre marchio di figurine ... Secondo davidemaggio.it

serena rossi presto matriarcaSerena Rossi protagonista de La Famiglia Panini: la storia della celebre famiglia e delle figurine - Sarà Serena Rossi la protagonista della nuova serie Rai La Famiglia Panini, che racconterà al pubblico la vita privata e personale di Olga Cuoghi Panini e dei suoi figli. Lo riporta quilink.it

