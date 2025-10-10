Serbia-Albania Qualificazioni Mondiali Europa 11-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Tra Serbia e Albania non è mai una partita semplice, sia dentro che fuori dal campo, figuriamoci adesso che le due squadre si giocano il secondo posto nel gruppo K di qualificazioni ai mondiali 2026. Gli Orlovi di Stojkovic cercano riscatto dopo il pesante KO interno contro l’Inghilterra che ha di fatto chiuso le porte dell’accesso diretto; lo 0 a 0 di Tirana dello scorso giugno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Serbia-Albania, sesta giornata Gruppo K qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla
Pronostico Serbia-Albania: ribaltone dopo cinque utili di fila
