Tra Serbia e Albania non è mai una partita semplice, sia dentro che fuori dal campo, figuriamoci adesso che le due squadre si giocano il secondo posto nel gruppo K di qualificazioni ai mondiali 2026. Gli Orlovi di Stojkovic cercano riscatto dopo il pesante KO interno contro l’Inghilterra che ha di fatto chiuso le porte dell’accesso diretto; lo 0 a 0 di Tirana dello scorso giugno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Serbia-Albania (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici