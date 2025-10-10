Sequestro di droga e arresto | l’elogio del Ministro Piantedosi

Tempo di lettura: 2 minuti “ Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza a Santa Lucia di Serino (AV). I militari, durante un controllo, hanno sorpreso un uomo mentre trasportava a bordo della sua auto una valigia con all’interno dello stupefacente. Le perquisizioni poi estese all’abitazione hanno permesso di sequestrare un totale di 300 kg tra hashish, cocaina e metanfetamina. L’uomo è stato arrestato”. Così il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nell’elogiare il lavoro dei militari della Finanza che hanno scoperto il fatto e arrestato il responsabile. L’uomo, un 38enne irpino incensurato, questa mattina assistito dall’avvocato Alberico Villani, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’udienza di convalida del suo fermo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sequestro di droga e arresto: l’elogio del Ministro Piantedosi

In questa notizia si parla di: sequestro - droga

