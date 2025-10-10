Sequestrano drogano e violentano una escort per due giorni | arrestati

Brescia, 10 ottobre 2025 – Le accuse sono pesantissime: sequestro di persona, tortura e violenza sessuale aggravata dalla crudeltà. Per questo Matteo Venturelli, 42enne di Gavardo e Massimiliano Scarano, 31enne anche lui di Gavardo sono stati arrestati dai carabinieri di Brescia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la notte del 9 settembre scorso una escort di origini brasiliane si era recata in una villa di Soprazocco di Gavardo, sopra il lago di Garda, di proprietà di uno degli indagati, per partecipare a una serata. Nel corso della notte, la situazione sarebbe però degenerata: i due uomini avrebbero costretto la donna ad assumere sostanze stupefacenti contro la sua volontà e sottoponendola a violenze fisiche e sessuali di particolare crudeltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sequestrano, drogano e violentano una escort per due giorni: arrestati

