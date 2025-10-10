’Senzaspine’ ’Tosca’ e il potere suggestivo della pittura
Inizia la stagione 2025 - 2026 dell’Orchestra Senzaspine. Per l’esordio, la formazione diretta dal Maestro Tommaso Ussardi ha scelto uno dei classici senza tempo della musica lirica, la ’Tosca’ di Giacomo Puccini. Si tratta di una messa in scena che, come sempre con Senzaspine, unisce il rigore filologico e la qualità interpretativa con il desiderio di rivolgersi a un pubblico più ampio di quello che abitualmente segue il repertorio colto. Obiettivi dell’Orchestra sono il superamento delle disabilità, specie visive, grazie alla collaborazione con l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza per non vedenti e un’attenzione rivolta ai più giovani che affollano le loro rappresentazioni e che, grazie all’Orchestra, si sono avvicinati ai capolavori della sinfonica e della lirica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il 15 ottobre alle 20:30 sarà la Tosca a riaprire il sipario del Consorziale! Roma, 1800, nel cuore di un potere corrotto, Floria Tosca lotta per amore e per la propria dignità di donna, diventando così il simbolo di una resistenza che rifiuta la sottomissione.
In scena #Tosca