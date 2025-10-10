Sensitivi in cerca di Marianna il questore | Cercano notorietà noi contiamo sulle persone che lavorano
Anche l’undicesima giornata di ricerche di Marianna Bello si è chiusa senza nessun esito. Nel pomeriggio anche il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, a bordo di un mezzo dei vigili del fuoco, ha voluto recarsi sul campo delle attività dove volontari, pompieri e forze dell’ordine lavorano duro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: sensitivi - cerca
